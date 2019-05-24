Инвестиции в основной капитал в России в I квартале выросли на 0,5%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в России в январе - марте 2019 года увеличились на 0,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Росстата.

В абсолютном выражении объем инвестиций за первый квартал достиг 2 трлн 635,1 млрд рублей.

По итогам 2018 года инвестиции в основной капитал в РФ возросли на 4,3% по сравнению с показателем предыдущего года и достигли 17 трлн 595 млрд рублей.

Число безработных

Численность безработных в России в апреле 2019 года, по предварительным данным, составила более 3,55 млн человек, или 4,7% экономически активного населения.

По сравнению с апрелем 2018 года численность безработных снизилась на 4,3%. При этом к марту текущего года этот показатель вырос на 1%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано около 800 тыс. человек, в том числе 700 тыс. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в апреле 2018 года составила 74,9 млн человек, или 51% от общей численности населения страны, отмечает Росстат.

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в России в январе - апреле 2019 года вырос на 1,7% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составил 10,25 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.

При этом в апреле этого года оборот розничной торговли в годовом выражении вырос на 1,2%, до 2,64 трлн рублей.

В прошлом месяце оборот розничной торговли на 94,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5,4% (в апреле 2018 года - 94,4% и 5,6% соответственно).

Производство сельхозпродукции

Объем производства сельхозпродукции в России в январе - апреле вырос на 1,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составил 962,3 млрд рублей.

В апреле объем сельхозпроизводства вырос на 1,4% в годовом выражении и достиг 316,5 млрд рублей.

Численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на конец апреля составила 18,8 млн голов, что на 0,9% меньше, чем годом ранее. В частности, поголовье коров снизилось на 0,3% - до 8 млн, овец и коз - на 4,3%, до 24,5 млн. При этом численность свиней, по данным статистики, выросла на 2,7% - до 24,7 млн.

В январе - апреле 2019 года в хозяйствах всех категорий произведено 4,6 млн тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 9,1 млн тонн молока и 14,3 млрд штук яиц.

Добыча угля

Добыча угля в РФ апреле 2019 года сократилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 35,7 млн тонн.

Из нее добыча каменного угля составила 29,5 млн тонн, увеличившись на 0,6% к апрелю 2018 года. Всего в январе - апреле 2019 года добыча угля выросла на 0,5% по сравнению с показателем 2018 года.

Грузооборот транспорта

Грузооборот транспорта в России в январе - апреле 2019 года вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 2,3% и составил 1,89 трлн т/км.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 2,7%, до 876,1 млрд т/км, автомобильного транспорта - на 10,2%, до 82,3 млрд т/км. Грузооборот трубопроводного транспорта вырос на 1,3% и составил 909,2 млрд т/км.

Грузооборот морского транспорта остался на уровне января - апреля 2018 года и составил 11,9 млрд т/км, воздушного транспорта - снизился на 8,2%, до 2,2 млрд т/км.

В то же время грузооборот внутреннего водного транспорта вырос на 12,3%, до 9,3 млрд т/км.

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