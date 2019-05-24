Би-би-си: Facebook планирует в 2020 году запустить собственную криптовалюту

Планируется, что уже летом руководство американской компании представит более детальный план запуска собственной цифровой валюты. К концу года Facebook собирается проверить работу системы GlobalCoin в тестовом режиме.

ТАСС, 24 мая. Компания Facebook намерена запустить собственную криптовалюту GlobalCoin в следующем году, в первом квартале 2020 года планируется создать систему цифровых платежей примерно в десятке стран. Об этом в пятницу сообщает вещательная корпорация Би-би-си .

По данным Би-би-си, месяц назад глава Facebook Марк Цукерберг провел с руководителем Банка Англии Марком Карни встречу, на которой обсуждались возможности и риски, связанные с созданием криптовалюты. Руководство Facebook также обращалось за консультациями по вопросам правового регулирования к Министерству финансов США.

Многие пользователи давно ожидали вхождения Facebook на рынок финансовых услуг. В 2014 году компания наняла бывшего президента международной платежной системы PayPal Дэвида Маркуса, который возглавил отдел по разработке блокчейн-технологий.

Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. Одной из самых известных разновидностей криптовалюты является биткойн, стремительный рост популярности которого произошел в последние годы.