Власти Владимирской области планируют завершить обновление системы обращения с ТКО в срок

ВЛАДИМИР, 24 мая. /ТАСС/. Выявленные ФАС нарушения при проведении торгов по определению региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) во Владимирской области не повлияют на сроки перехода региона на новую систему обращения с мусором. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации Владимирской области.

24 мая на сайте ФАС появилось сообщение о том, что служба выявила нарушения при проведении торгов по определению региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходам (ТКО) во Владимирской области, на которые пожаловались пять компаний. ФАС предписала организатору торгов, региональному департаменту природопользования и охраны окружающей среды в срок до 31 мая внести изменения в конкурсную документацию и провести торги, установив новые сроки приема заявок.

"Прием заявок на участие в конкурсе по выбору региональных операторов будет продолжен. Мероприятия по переходу региона на новую систему обращения с ТКО будут завершены до 1 января 2020 года в соответствии с планом", - сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области по итогам рассмотрения жалобы

Согласно решению ФАС, организатор нарушил процедуру торгов, предъявив избыточные требования к участникам конкурсов и не предоставив информацию, которая требовалась претендентам для формирования ценового предложения. В частности, к участию допускались только компании, владеющие объектами обращения с ТКО в зонах работы регоператора с определенным штатом сотрудников, что не предусмотрено законом.

Также в конкурсной документации содержалось противоречивое условие оценки заявок. Кроме того, в документации на торгах по зоне № 1 не был указан тариф на захоронение отходов, который необходим участникам для расчета ценового предложения, а на торгах по зоне №3 отсутствовали технические характеристики объектов по обращению с ТКО, наличие которых требуется в соответствии с постановлением правительства № 881 и определяют параметры дальнейшей деятельности регионального оператора.

Первый конкурс по выбору регоператора по обращению с ТКО во Владимирской области был объявлен в конце марта 2019 года. Торги проводились по трем зонам, стоимость контракта сроком на девять лет два месяца по зоне № 1 составляла 3,7 млрд рублей, по зоне № 2 - 8,7 млрд рублей и по зоне № 4 - 3,1 млрд рублей.

Отсрочка перехода на новую систему

Ранее администрация области сообщила о расторжении соглашения с выбранным по конкурсу в 2018 году регоператором "Владэкотехпром" и переносе сроков перехода на новую систему обращения с отходами с 2019 года на 1 января 2020 года. До 1 декабря 2019 года власти региона также планируют актуализировать территориальную схему по обращению с отходами, которая по распоряжению губернатора Владимира Сипягина не будет, как сейчас, предусматривать ввоз на территорию Владимирской области мусора из других регионов. В соответствии с территориальной схемой территория Владимирской области поделена на три зоны, по работе на каждой из которых планируется определить регоператора.