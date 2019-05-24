Расписки En+ и акции "Русала" выросли на 6-8% на Московской бирже

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глобальные депозитарные расписки En+ Group и обыкновенные акции принадлежащей ей компании "Русал" дорожают на торгах Московской биржи в пятницу на 6-8%, свидетельствуют данные торгов.

Так, акции "Русала" выросли по состоянию на 15:55 мск на 8,08% к уровню закрытия сессии четверга, до 24,76 рубля за бумагу, расписки En+ стали дороже на 6,17%, до 489 рублей за бумагу.

Темпы роста бумаг значительно превышают среднерыночные. Так, индекс Мосбиржи укрепился только на 0,75%, до 2638,36 пункта, а индекс РТС - на 1,1%, до 1289,43 пункта, следует из данных биржи.