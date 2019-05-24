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Сбербанк не видит больших проблем с Афипским НПЗ

Глава банка Герман Греф сообщил, что актив развивается нормально

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк не видит больших проблем с Афипским НПЗ, продажа контрольного пакета которого структурам группы "Сафмар" Михаила Гуцериева сейчас оспаривается в суде. Актив развивается нормально, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк является основным кредитором Афипского НПЗ.

"Туда пришли другие собственники, и там все в порядке. Пришли опытные в отрасли собственники, там развивается все позитивно, проблем больших не видим. Надеемся, что в короткие сроки он справится с реконструкцией и выйдет на проектную мощность", - сказал он.

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