Россия и Белоруссия до 10 июня разработают методику оценки ущерба от загрязнения "Дружбы"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия договорились в срок до 10 июня разработать и утвердить методику оценки потенциального ущерба от попадания в систему магистральных нефтепроводов, находящихся на территории Белоруссии, некачественной нефти, говорится в протоколе встречи заместителя премьер-министра Белоруссии Игоря Ляшенко и вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Также стороны договорились выработать согласованные предложения по минимизации и вариантам компенсации указанного ущерба с соответствующим расчетами и обоснованиями.

Козак и Ляшенко в кулуарах переговоров на уровне глав правительств двух стран в пятницу в Горках подписали протокол по обсуждению вопросов в нефтяной сфере.

"Перед началом переговоров в расширенном составе Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко подписали протокол по обсуждению вопросов сотрудничества в нефтяной сфере", - сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.