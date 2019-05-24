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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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Орешкин: ситуация с грязной нефтью в "Дружбе" не повлияет на российскую экономику

Влияние этого фактора будет "на уровне статистической погрешности", считает глава Минэкономразвития

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ситуация с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" не повлияет на макроэкономические показатели РФ по итогам года, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

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"Определенное влияние на точечные цифры месячные, конечно, может быть, но в целом по году к каким-либо существенным изменениям эта ситуация не приведет", - заявил Орешкин журналистам по итогам переговоров премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.

"По всем [показателям], да. То есть это на уровне статистической погрешности", - уточнил глава Минэкономразвития.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Действия "Транснефти"

По словам Орешкина, "Транснефть" имеет необходимые ресурсы для ответа за созданные проблемы, связанные с поставками "грязной" нефти.

"Здесь для начала нужно определить эти суммы [ущерба от поставок "грязной" нефти]. Они пока еще до конца не определены, потому что нужно совершить много технической работы, очень важной технической работы, для того чтобы вся эта оценка была", - сказал он.

"У нас "Транснефть" - это компания с сильным экономическим состоянием, поэтому у нее ресурсы есть, в том числе ресурсы отвечать за те проблемы, которые были созданы", - добавил Орешкин, уточнив, что говорить о возможном пересмотре дивидендов компании "очень преждевременно".

Как сообщалось, Россия и Белоруссия договорились в срок до 10 июня разработать и утвердить методику оценки потенциального ущерба от попадания в систему магистральных нефтепроводов, находящихся на территории Белоруссии, некачественной нефти. Об этом говорится в протоколе встречи заместителя премьер-министра Белоруссии Игоря Ляшенко и вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Также стороны договорились выработать согласованные предложения по минимизации и вариантам компенсации указанного ущерба с соответствующими расчетами и обоснованиями.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"Румас, Сергей Николаевич
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