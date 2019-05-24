Власти Петербурга на ПМЭФ подпишут соглашение с РЖД на 88 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Соглашение между властями Петербурга и РЖД об инвестировании 88 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры города будет подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в пятницу сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с депутатами муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города.

"Мы подпишем на экономическом форуме соглашение с РЖД об инвестировании в петербургский железнодорожный узел 88 млрд рублей. Это предоставит нам возможность расширить сеть скоростного движения электричек, обеспечить замену вагонов, обустройство станций, остановочных пунктов. Отдельный вопрос - строительство путепроводов", - сказал Беглов.

Ранее он сообщал, что обсудил на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым основные направления развития петербургского железнодорожного узла. Речь шла о развитии пассажирского и грузового направлений, создании новых путей и объектов инфраструктуры, строительстве шести, а в перспективе 17 путепроводов.

Совместные планы предполагают софинансирование программы со стороны городского бюджета на сумму 30 млрд рублей.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.

Железнодорожный узел

Санкт-Петербургский железнодорожный узел - крупнейший на Северо-Западе России, второй по величине в стране после Московского, он является частью девятого международного транспортного коридора. Узел включает 423 км железных дорог. Железнодорожные пути и станции занимают в Санкт-Петербурге примерно 4 тыс. га. Грузооборот железнодорожного узла достиг более 110 млн. тонн в год.

Петербургский железнодорожный узел во многом выполняет функции сортировочного центра для внешнеэкономических грузопотоков и предприятий других регионов, направленных в сторону Финляндии, стран Прибалтики и портов Балтийского моря. В состав узла входит пять вокзалов - Балтийский, Витебский, Московский, Ладожский, Финляндский, две сортировочные и две портовые станции, а также 10 пассажирских направлений.