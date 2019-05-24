Новгородская область на ПМЭФ планирует подписать соглашения минимум на 24 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Новгородская область в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) намерена подписать соглашения с инвесторами на общую сумму как минимум 24 млрд рублей. Документы закрепляют намерения инвесторов построить фармацевтический завод, предприятие по переработке зерновых культур, сообщила ТАСС пресс-служба правительства Новгородской области в пятницу.

"В рамках форума правительство области планирует подписать более 10 соглашений с инвесторами. Общая сумма инвестиций может составить как минимум 24 млрд рублей. Компания "ВН-ФАРМ" намерена построить завод по производству фармацевтической продукции, объем инвестиций равен 1,5 млрд рублей. ООО "Инвест-органик" намерено построить завод по переработке зерновых культур, объем инвестиций - 4 млрд рублей", - пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области.

В ведомстве также добавили, что на площадке форума планируется подписание инвестиционного соглашения с крупнейшим в Новгородской области предприятием "Акрон". Речь идет об инвестициях в 14 млрд рублей. Предприятие намерено строить новые агрегаты азотной кислоты, расширять мощности агрегатов аммиачной селитры и NPK, увеличивать мощности "Аммиак-4" и "Карбамид-6".

Кроме того, на площадках ПМЭФ планируется подписание соглашений между Новгородской областью и правительством Ленинградской области. Документ подразумевает торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество. Аналогичное соглашение будет подписано также с правительством республики Коми.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. В этом году форум пройдет 6-8 июня.