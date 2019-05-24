Акимов не видит рисков для пользователей РФ из-за проблем в сотрудничестве Huawei и Google

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 24 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов не видит рисков для российских пользователей из-за проблем в сотрудничестве Huawei и Google. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР-2019).

"Я не думаю, что здесь для пользователей и для потребителей существуют какие-то риски, в том числе и для российских потребителей. Я думаю, что здесь все будет устойчиво", - считает он.

Компания Google 19 мая лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. 20 мая Минторг США выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Google заявила, что обновления программного обеспечения, в том числе систем безопасности, для устройств китайской компании Huawei будут доступны ближайшие 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной властями США.

Технологическая война, которая изменит мир

Акимов также отметил, что проблемы между двумя компаниями больше связаны с конфликтом между США и Китаем в целом. "Это, конечно, конфликт, а может быть, и технологическая война между США и государствами ядра западного мира с Китаем, который стремительно наращивает свое экономическое, политическое и, самое главное, технологическое могущество", - указал он.

По словам вице-премьера, сложные отношения между двумя сторонами порождают риски во всей экономике в целом, могут проявить себя в средне- и долгосрочной перспективе и негативно сказаться на темпах мирового экономического роста. "Мы очень сильно от них зависим, потому что, если будет тормозиться экономика Китая, то будет тормозиться спрос на углеводороды и на иные товары сырьевого производства… это больно ударит по российскому экспорту", - добавил он.

Кроме того, посетовал Акимов, за конфликтом между США и Китаем могут последовать риски технологических фрагментаций, когда "трансграничный, бесшовный онлайн-мир начнет рассыпаться на наших глазах".