Экспорт продукции АПК Ингушетии к 2024 году составит более $43 млн

МАГАС, 24 мая. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ингушетии к 2024 году сможет составить более $43 млн. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров по итогам совещания с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа на тему экспорта продукции АПК, которое прошло в пятницу на Ставрополье.

"В своем выступлении о развитии производства и экспортного потенциала продукции АПК отметил, что за счет реализуемых и планируемых инвестиционных проектов объем валовой продукции АПК республики увеличится более чем на 50%, а экспорт продукции АПК к 2024 году может составить $43,2 млн, что по сравнению с 2018 годом больше на $42,8 млн. Среди таких проектов - птицекомплекс "Южный", агрокомплекс Сунжа" и "Сад-гигант "Ингушетия", - написал Евкуров.

По его словам, только одно предприятие "Сад-гигант "Ингушетия" намерено в 2019 году нарастить объем поставок продукции до 5 тыс. тонн.

"Сад-гигант "Ингушетия" является основным экспортером продукции в регионе. Планируемый им объем поставок на 2019 год составляет 5 тыс. т. Всего за 2018 год производство зерновых и зернобобовых культур в регионе составило 89,4 тыс. тонн, молока - 98,4 тыс. т (116,4%), производства скота и птицы на убой - 6,8 тыс. т (107,8%), объем отгруженной пищевой продукции составил 145 млн рублей (150,6%)", - добавил глава региона.

"Сад-Гигант Ингушетия" создан по интенсивной итальянской технологии, которая предусматривает получение урожая в первый год посадки. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе Ингушетии. Всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.