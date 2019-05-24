МОСКВА. 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк инвестировал в развитие своей экосистемы более 60 млрд рублей, сообщил глава банка Герман Греф на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.

"Объем наших инвестиций на сегодня [составляет] 60 млрд [рублей] с копейками, если на сегодняшний день раскрыть инвестиции", - сказал он.

Сбербанк позиционирует себя как экосистема, которая объединяет на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера. В экосистему Сбербанка входят более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл ("Фудплекс"), сервисы для оптимизации бизнес-процессов ("Эвотор", "Интеркомп") и другие.