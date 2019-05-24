ОАК передала часть заказов Евпаторийскому авиаремонтному заводу

УЛЬЯНОВСК, 24 мая. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поделилась заказами с Евпаторийским авиаремонтным заводом, который в будущем войдет в состав корпорации. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy) в Ульяновске заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.

"Сегодня туда [на Евпаторийский авиаремонтный завод] уже даны заказы. ОАК поделилась ими с этим заводом", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что на предприятии сейчас ремонтируют самолеты амфибийного направления. "Этими задачами поделился Таганрог. И ремонтируем авиационную группировку, которая располагается в Крыму, чтобы не возить самолет далеко. Туда приезжают специалисты, даем инфраструктуру, даем запчасти и так далее", - уточнил зампред коллегии ВПК.

Помощь предприятию

Бочкарев уточнил, что ОАК оказывает заводу помощь, пока еще в Крыму не сформировано привычных для России интегрированных структур и государственных корпораций. "Как только Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации, мы буквально на следующий день приступили к очень важной процедуре интеграции оборонных предприятий Крыма и Севастополя в российскую оборонку. Учитывая, что сразу это не сделаешь, много есть вопросов организационного, юридического, технического характера, коммерческого характера, мы пошли по пути старой давно забытой системы шефской помощи", - сказал он.

"Сегодня идет процесс юридического присоединения, вхождения Евпаторийского авиаремонтного завода в состав Объединенной авиастроительной корпорации. Это не быстрый процесс", - добавил зампред коллегии ВПК.

По словам собеседника агентства, состояние завода пока оставляет желать лучшего. "К сожалению, власти Украины уделяли немного внимания развитию этого производства. Сейчас этот завод начинает вставать на ноги. Я считаю, что мы на правильном пути, и Евпаторийский завод будет таким же востребованным, важным элементом авиационных предприятий, как и другие предприятия, которые входят в ОАК", - сказал Бочкарев.

Ранее сообщалось о планах Крыма после акционирования Евпаторийского авиационного завода передать не менее 75% его акций в федеральную собственность для проведения модернизации. Отмечалось, что она минимально оценивается в 200-300 млн рублей. Основным видом деятельности завода являются услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных аппаратов.

Форум проводится в Ульяновске при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).