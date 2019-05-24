Грязная нефть из Белоруссии будет вытесняться реверсом по "Дружбе" и храниться в России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вытеснение грязной нефти с территории Белоруссии будет осуществляться реверсом по тем же трубам нефтепровода "Дружба" на территорию РФ, емкости для ее хранения подготовлены, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Утверждена дорожная карта по вытеснению из трубопровода "Дружба" некондиционной нефти на территорию Российской Федерации. Соответствующие емкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним. Технологическая карта вчера вечером окончательно согласована. Мы решаем эту проблему. Это будут резервуарные емкости, в которых можно разместить такой объем", - сказал Козак.

"Это будет реверсом обратно по тем же трубам, только на территории РФ с территории Белоруссии до границы с Польшей. Здесь мы будем доводить ее до стандартных условий", - пояснил вице-премьер. "Будем с ней работать. Есть механизмы очистки этой нефти", - заключил он.

Козак также сообщил, что объем реверса грязной нефти с территории Белоруссии составит около 1 млн тонн, с территории Польши - в четыре раза меньше.

"Это порядка 1 млн тонн [из Белоруссии]", - сказал Козак. На вопрос об объеме прокачки загрязненной нефти с территории Польши, он ответил: "В четыре раза меньше".

Козак выразил уверенность в том, что Россия и Польша до 10 июня достигнут договоренностей относительно грязной нефти и способах компенсации.

"Там есть спорные вопросы [с Польшей], они связаны с технологией хранения этой нефти, у нас есть разногласия по объему этой нефти, потому что [зафиксировано] поступление в трубопровод одного объема некондиционной нефти, а сегодня нам предъявляется в несколько раз больше, поскольку она уже была разбавлена за этот период кондиционной нефтью, самостоятельно, без нашего ведома. Поэтому есть соответствующая дискуссия", - сказал Козак.

"В таких случаях естественно и понятно, что мы будем продолжать. Главное, понятно, что у нас есть коридор по времени, к 10 июня мы в любом случае должны заняться той работой, которую наметили с белорусской стороной. И до 10 июня, я уверен, что мы договоримся с польскими партнерами, что делать с той нефтью - ее значительно меньше, чем тот объем, который находится на территории Белоруссии", - добавил он.