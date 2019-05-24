{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Покупка новых рыбодобывающих судов поможет Дагестану увеличить улов рыбы в 1,5 раза

Кроме того, это может поспособствовать развитию консервной промышленности

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Республики Дагестан планируют приобрести два рыбодобывающих судна за счет бюджета, увеличив улов рыбы в Каспийском море в 1,5 раза. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба республиканского правительства на своей странице в Instagram.

"В текущем году мы за счет нашего бюджета покупаем два рыбодобывающих судна и планируем на 50% увеличить улов рыбы в Каспийском море. Мы обратились с просьбой о федеральной поддержке, которая позволит восстановить тот добывающий флот, который когда-то в Дагестане был", - говорится в сообщении.

По данным властей, это поспособствует также развитию консервной промышленности.

В пресс-службе добавили, что экспорт Дагестана к 2024 году может составить $26,6 млн, против нынешних $23,7 млн.

"Контрольный индикатор 2021 года - $24,6 млн. Прирост ожидается за счет мясной продукции, в основном баранины, рыбы и морепродуктов", - добавили в пресс-службе.

Власти республики уверены, что Дагестан может на 100% обеспечивать себя собственной рыбой. Для этого в регионе есть все условия - идет работа по восстановлению биоресурсов Каспия, реализуются новые проекты по развитию аквакультуры, а на Широкольском рыбокомбинате в Тарумовском районе единственное на Северном Кавказе маточное белужье стадо вскоре даст первое потомство.

Теги
РоссияСКФОДагестан
Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
В Минске заявили, что РФ за неделю отработает поставку нефти на "Нафтан" ж/д транспортом
Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что в течение 10 дней рабочая группа подготовит предложения по порядку рассмотрения компенсации из-за поставок "грязной" нефти
Читать полностью