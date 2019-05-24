"Роснефть" заявила, что полностью выполняет нормативы продаж топлива на внутренний рынок

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Роснефть" полностью выполняет все нормативы продаж топлива на внутреннем рынке, в том числе биржевые, сообщил ТАСС представитель компании.

"Объем поставок компании соответствует потребностям внутреннего рынка. Компания не поставляет товарные бензины на экспорт, за исключением незначительных объемов, необходимых для снабжения собственной розничной сети в ближнем зарубежье", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России сообщил ТАСС, что российские нефтяные компании в апреле не выполнили обязательство по увеличению объемов продаж бензина на внутреннем рынке, которое предусмотрено соглашением о заморозке цен на топливо на внутреннем рынке.