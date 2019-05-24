Для ускоренного принятия законопроектов по цифровой экономике создадут рабочую группу

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что для ускоренного принятия приоритетных законопроектов по развитию цифровой экономики будет создана рабочая группа, в которую войдут представители правительства России и профильных думских комитетов. Такое решение было принято в пятницу на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, которое проходит под председательством Володина в Крыму.

Спикер, слова которого приводит пресс-служба Госдумы, призвал нижнюю палату и кабмин "объединить усилия для того, чтобы ускорить внесение и принятие до конца года законов, необходимых для развития цифровой экономики". Он напомнил, что задача развития цифровой экономики "поставлена президентом в послании Федеральному собранию".

Политик подчеркнул, что эта задача "выполняется в недостаточном объеме, из 20 необходимых законопроектов, определенных правительством в качестве приоритетных, пока принят лишь один, и он был внесен депутатами". "Необходимо сделать все, чтобы законы появились как можно быстрее, - убежден он. - Нам правильно сейчас объединить усилия, понимая свою ответственность".

Володин призвал обеспечить внесение остальных 19 приоритетных законопроектов уже в весеннюю сессию, чтобы депутаты "до летних отпусков максимально решили задачу формирования правового поля". "Если мы этого не сделаем, это может затянуться", - предупредил глава палаты.

"Это вопросы развития экономики, которые должны обеспечить нам конкурентные преимущества. Если мы не заложим основы, мы с вами не получим новых возможностей", - констатировал Володин, отметив, что без необходимого законодательного обеспечения развития цифровой экономики "сложно что-то сделать". Он добавил, что только цифровая экономика может позволить достигнуть темпов роста ВВП более 4% в год. По словам председателя Госдумы, в частности, необходимы законы, регулирующие вопросы использования "цифровой подписи", электронного документооборота, в том числе электронных трудовых книжек.