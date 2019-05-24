Госдума подготовила предложения по регулированию криптовалют в России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госдума подготовила предложения по регулированию криптовалют, предписанные требованиями комиссии FATF (Financial Action Task Force). Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Недавно была сессия FATF, которая предложила урегулировать вопрос, связанный с криптовалютами, и поэтому мы немного притормозили (рассмотрение законопроекта о цифровых финансовых активах - прим. ТАСС) и сейчас подготовили предложения", - сказал он.

Ранее Аксаков сообщал, что принятие закона о цифровых финансовых активах "подвисло" в связи с требованиями комиссии FATF по регулированию криптовалют, таких как биткойн.

О законопроекте о цифровых финансовых активах

Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении 18 марта. Во время работы над документом ко второму чтению из него было исключено понятие цифровых денег, криптовалюты.

Документ предполагал введение определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, - смарт-контракт, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий.

Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, ключевые различия между ними определяются на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска.

В редакции законопроекта ко второму чтению были исключены понятия токена, криптовалют, смарт-контракта. В тексте дается определение для цифровых финансовых активов - такими активами признаются цифровые права, включающие обязательственные и иные права, в том числе денежные требования, а также возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам и прав требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске цифровых финансовых активов.