Россия и Белоруссия договорились очистить "Дружбу". Некачественную нефть вытеснят реверсом

Скандал с загрязнением российского экспортного трубопровода "Дружба" хлорорганикой разгорелся в конце апреля. Ситуация обернулась остановкой транзита российского экспорта нефти в Польшу, Германию Словакию, Венгрию и Чехию. Месяц заинтересованные стороны решали вопрос о способах утилизации некондиционного сырья для скорейшего возобновления поставок. Спустя месяц решение наконец, похоже, было найдено.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Загрязненная российская нефть, которая попала в нефтепровод "Дружба" в конце апреля, будет вытеснена с территории Белоруссии по той же магистрали, обратным реверсом. Об этом договорились вице-премьер Дмитрий Козак и его белорусский коллега Игорь Ляшенко на переговорах в Москве.

"Утверждена дорожная карта по вытеснению из трубопровода "Дружба" некондиционной нефти на территорию РФ. Соответствующие емкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним, технологическая карта вечером [в среду] окончательно согласована", - сказал журналистам в четверг вечером вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, возвращение проблемного сырья будет осуществляться "реверсом обратно по тем же трубам". Здесь, на территории России, нефть будут "доводить до стандартных условий", подтвердил он.

При этом Козак прокомментировал главный вопрос, волновавший наблюдателей: сколько загрязненной нефти попало в "Дружбу"? По словам вице-премьера, определение объемов пострадавшего сырья - вопрос спорный. "У нас есть разногласия по объему этой нефти, потому что (зафиксировано - прим. ТАСС) поступление в трубопровод одного объема некондиционной нефти, а сегодня нам предъявляется в несколько раз больше, поскольку она уже была разбавлена за этот период кондиционной нефтью, самостоятельно без нашего ведома. Поэтому есть соответствующая дискуссия", - пояснил он.

Всего вернуть реверсом с территории Белоруссии планируется 1 млн тонн, а с территории Польши - в четыре раза меньше, проинформировал Козак. Договориться с польскими партнерами о способах утилизации отравленной нефти планируется в срок до 10 июня, обозначил он.

В первую декаду июня Москва и Минск должны также разработать и утвердить методику оценки потенциального ущерба от попадания в систему некачественной нефти, говорится в протоколе совещания российского премьер-министра Дмитрия Медведева и его белорусского коллеги Сергея Румаса. В частности, рабочая группа, в которую входят представители России и Белоруссии, до 29 мая должна выработать согласованное решение по дополнительным поставкам нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" в объеме до 200 тыс. тонн в июне.

Цена вопроса

Официально возможность возвращения некондиционного сырья по той же трубе озвучена впервые. Глава "Транснефти" Николай Токарев, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с "Дружбой" в конце апреля, говорил, что транспортировка загрязненного сырья будет осуществляться железной дорогой до Новороссийска. Там "плохую" нефть предполагалось смешивать с нормальной до приемлемых показателей и экспортировать.

По данным агентства Reuters, по состоянию на середину мая по железной дороге удалось вернуть до 80 тыс. тонн сырья, всего РЖД и "Транснефть" договорились о перевозке 100 тыс. тонн нефти по железной дороге в связи с ситуацией на трубопроводе "Дружба". Всего, по данным агентства, удалось вывезти с территории Белоруссии около 2 млн тонн нефти.