Россия и Белоруссия договорились очистить "Дружбу". Некачественную нефть вытеснят реверсом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Загрязненная российская нефть, которая попала в нефтепровод "Дружба" в конце апреля, будет вытеснена с территории Белоруссии по той же магистрали, обратным реверсом. Об этом договорились вице-премьер Дмитрий Козак и его белорусский коллега Игорь Ляшенко на переговорах в Москве.
В первой декаде июня стороны определят и методику оценки ущерба от попадания в трубопровод некачественного сырья.
Туда и обратно
Скандал с загрязнением российского экспортного трубопровода "Дружба" хлорорганикой разгорелся в конце апреля. Ситуация обернулась остановкой транзита российского экспорта нефти в Польшу, Германию Словакию, Венгрию и Чехию. Месяц заинтересованные стороны решали вопрос о способах утилизации некондиционного сырья для скорейшего возобновления поставок. Спустя месяц решение наконец, похоже, было найдено.
"Утверждена дорожная карта по вытеснению из трубопровода "Дружба" некондиционной нефти на территорию РФ. Соответствующие емкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним, технологическая карта вечером [в среду] окончательно согласована", - сказал журналистам в четверг вечером вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
По его словам, возвращение проблемного сырья будет осуществляться "реверсом обратно по тем же трубам". Здесь, на территории России, нефть будут "доводить до стандартных условий", подтвердил он.
При этом Козак прокомментировал главный вопрос, волновавший наблюдателей: сколько загрязненной нефти попало в "Дружбу"? По словам вице-премьера, определение объемов пострадавшего сырья - вопрос спорный. "У нас есть разногласия по объему этой нефти, потому что (зафиксировано - прим. ТАСС) поступление в трубопровод одного объема некондиционной нефти, а сегодня нам предъявляется в несколько раз больше, поскольку она уже была разбавлена за этот период кондиционной нефтью, самостоятельно без нашего ведома. Поэтому есть соответствующая дискуссия", - пояснил он.
Всего вернуть реверсом с территории Белоруссии планируется 1 млн тонн, а с территории Польши - в четыре раза меньше, проинформировал Козак. Договориться с польскими партнерами о способах утилизации отравленной нефти планируется в срок до 10 июня, обозначил он.
В первую декаду июня Москва и Минск должны также разработать и утвердить методику оценки потенциального ущерба от попадания в систему некачественной нефти, говорится в протоколе совещания российского премьер-министра Дмитрия Медведева и его белорусского коллеги Сергея Румаса. В частности, рабочая группа, в которую входят представители России и Белоруссии, до 29 мая должна выработать согласованное решение по дополнительным поставкам нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" в объеме до 200 тыс. тонн в июне.
Цена вопроса
Официально возможность возвращения некондиционного сырья по той же трубе озвучена впервые. Глава "Транснефти" Николай Токарев, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с "Дружбой" в конце апреля, говорил, что транспортировка загрязненного сырья будет осуществляться железной дорогой до Новороссийска. Там "плохую" нефть предполагалось смешивать с нормальной до приемлемых показателей и экспортировать.
По данным агентства Reuters, по состоянию на середину мая по железной дороге удалось вернуть до 80 тыс. тонн сырья, всего РЖД и "Транснефть" договорились о перевозке 100 тыс. тонн нефти по железной дороге в связи с ситуацией на трубопроводе "Дружба". Всего, по данным агентства, удалось вывезти с территории Белоруссии около 2 млн тонн нефти.
По оценке генерального директора исследовательского агентства InfraNews Алексея Безбородова, на возврат некондиционного сырья железной дорогой потребовалось бы до 70 тыс. вагоноотправок в течение трех месяцев.
Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) предположили, что вернуть "грязную" нефть на территорию России можно, не вытесняя его из "Дружбы". Мощности нефтепровода недозагружены, рассуждали аналитики, поэтому можно использовать параллельные ветки для обратной прокачки некачественного сырья, не останавливая при этом транзит "чистой" нефти в направлении европейских НПЗ.
Проблем с реализацией возвращенной нефти не должно возникнуть, считает руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. "Были у нас уже такие прецеденты. Если будут соблюдать четкие процентовки по хлору, то никаких проблем не будет. Дихлорэтан уже попадал в нашу нефть, это не первая история. Она просто самая масштабная и скандальная", - говорит он. По оценке Симонова, на реализацию подпорченной нефти может уйти два - три года при условии, что объем загрязнения не превысил 3 млн тонн.
Вытеснение некондиционного сырья по "Дружбе" должно начаться 27-28 мая.