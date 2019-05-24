Представитель Зеленского заявил, что нельзя прекратить все экономические отношения с РФ

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус признал, что на сегодняшний день Киев не может прекратить все экономические отношения с Россией.

"Я думаю, что не может", - сказал он в пятницу в эфире телеканала NewsOne в ответ на соответствующий вопрос.

Герус уточнил, что украинские товары продолжают продаваться в Россию, за что страна получает экспортную выручку. Кроме того, по его словам, ряд товаров импортируется из Российской Федерации.

"Есть некоторые отрасли, особенно энергетика, энергоносители, где действительно большой процент поставок из России и более того, если мы нефтепродукты берем из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, все равно эти продукты изготовлены из российской нефти. Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно", - подчеркнул он.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия в целях защиты своих экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. Кроме того, с начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России.

Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

В том же году Украина еще несколько раз расширяла санкции в отношении импорта из России. В санкционный список, в частности, попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия и другие позиции. В декабре 2018 года действие этого эмбарго было продлено до 2020 года.