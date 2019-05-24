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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

WSJ: полеты Boeing 737 MAX возобновятся позже из-за проверок прошлых поколений лайнера

Издание отмечает, что на дополнительные проверки может понадобиться несколько месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Возвращение в эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX займет больше времени из-за необходимости проверки предыдущих моделей лайнеров семейства 737. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.

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По данным издания, Федеральное авиационное управление (ФАУ) США не подвергает сомнению безопасность предыдущих поколений Boeing 737, однако, по мнению авиарегулятора, необходима тщательная проверка процедур, к которым прибегают их пилоты в чрезвычайных ситуациях. Газета подчеркивает, что это необходимо для того, чтобы удостовериться в полной безопасности эксплуатации 737 MAX, полеты которых были прерваны после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев.

Газета уточняет, что помимо сертификации обновленного программного обеспечения, подготовленного корпорацией Boeing, ФАУ намерена настоять на введении изменений в подготовке пилотов к эксплуатации лайнеров. Речь идет об экипажах самолетов всего семейства 737.

Теги
ЭфиопияСШАИндонезияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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