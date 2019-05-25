СМИ: PDVSA в четыре раза увеличила отгрузки нефти на Кубу из-за санкций США

КАРАКАС, 25 мая. /ТАСС/. Нефтяная компания компании PDVSA в мае в четыре раза увеличила объемы поставок нефти на Кубу из-за санкций США, которые ограничивают экспорт в другие страны. Об этом в пятницу пишет газета El Nacional.

Отмечается, что компания отправила в текущем месяце на остров около 1,4 млн баррелей нефти, в то время как в апреле этот показатель составил 355 тыс. баррелей.

США ввели санкции против PDVSA 28 января. По американским данным, в результате поставки нефти из Венесуэлы в США резко упали. Позже в апреле власти США внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, один принадлежащий им танкер, задействованный в перевозках нефти из Боливарианской Республики на Кубу, а также 34 судна PDVSA. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

После введения ограничительных мер лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что его сторонники предпринимают усилия, нацеленные на прекращение поставок нефти из Боливарианской Республики на Кубу.