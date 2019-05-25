В Крыму начали предоставлять услуги международного роуминга для мобильной связи

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Крупнейший оператор мобильной связи в Крыму "К-Телеком" начал предоставлять услуги международного роуминга. На данный момент этой услугой могут воспользоваться приезжающие на отдых в Крым граждане трех стран, сообщил в субботу ТАСС генеральный директор компании Владимир Зайцев.

Иностранные делегации, прибывающие в Крым, неоднократно высказывали недоумение по поводу того, что их национальные СИМ-карты на полуострове не работают из-за международных санкций.

"Те страны, которые были готовы заключить с нами соглашение, мы подключили к роумингу. Это три страны. По понятным политическим причинам, связанным с санкциями в отношении Крыма, я не могу назвать эти страны, иначе они тоже могут попасть под санкции. А так их граждане приезжают сюда, пользуются связью, приезжают со своими СИМ-картами, и они работают", - сказал Зайцев.

По его словам, "К-Телеком" готов к сотрудничеству с операторами из любых стран, и для этого есть все возможности. "Проблем с нашей стороны нет никаких. Если операторы захотят открыть с нами роуминг, мы к этому готовы, воспримем это с радостью", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Зайцев сообщал, что компания "К-Телеком" обеспечивает до 95% абонентов мобильной связи в Крыму. В целом покрытие региона связью формата 2G оценивается в 99%.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком".