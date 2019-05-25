ФАС отметила тарифную политику врио губернатора Петербурга Беглова как пример для регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев высоко оценил политику по снижению и заморозке тарифов на услуги ЖКХ команды временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и считает, что она должна стать примером для всех регионов РФ. Об этом он сообщил журналистам в субботу по итогам встречи с Бегловым.

"Это первый случай в новейшей истории, когда вы заставляете компании экономить ресурсы, экономить на своих собственных издержках - а резервы экономии по всей стране мы оцениваем в 20-30%. Вот за счет того, что эти издержки уменьшаются, появилась эта уникальная возможность, которая подтверждена вашими инженерами, вашей командой, - не просто не повышать тарифы, а заморозить и даже в некоторых случаях снизить их", - сказал Артемьев.

По его словам, ФАС рекомендовала использовать опыт Петербурга всем регионам РФ. "На вашем примере мы уже сейчас, как тарифный орган Федеральной антимонопольной службы, направили соответствующие предписания и письма по всей стране, где берем ваши подходы за основу", - добавил глава ведомства.

По оценке Артемьева, новая тарифная политика Петербурга - это "настоящая революция не только в городе, но и в масштабах всей страны". "Мы, в свою очередь, в этом же направлении подготовили Федеральный закон "Об основах государственного регулирования тарифов в Российской Федерации", он находится в правительстве, и он содержит те же мысли и те же идеи, которые вы высказали", - отметил руководитель службы.

Беглов подтвердил, что переход на новые методы работы действительно позволяет городскому бюджету экономить значительные средства. "Мы приступили к одному из самых важных проектов для нашего города - заморозке и снижению тарифов на газ, воду, электроэнергию. Мы перешли на физический метод управления, это нам дает где-то 4 млрд рублей экономии, по другим издержкам еще 1,5 млрд рублей экономии. Это все в копилку города", - отметил он.

Беглов также напомнил, что за счет оптимизации работы "Водоканала Санкт-Петербурга" городу удалось выявить нецелевые расходы на 500 млн рублей. "Мы также плотно работаем с "Ленэнерго", и это нам тоже даст большую экономию", - уверен врио губернатора.

Возможности для снижения тарифов

Ранее Беглов, отчитываясь перед местными депутатами, заявил, что индексация тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге летом будет ниже, чем планировалось. Это стало возможным в результате проверок и оптимизации работы с теплоснабжающими организациями.

Он также сообщал, что обратился в правительство РФ с просьбой снизить нормативы оплаты для жителей города за газ, так как, по его словам, горожане ежегодно переплачивают за него около 300 млн рублей.