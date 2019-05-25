Минсельхоз рассчитывает разработать специальный грант на развитие овцеводства

АСТРАХАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства России собирается в ближайшее время разработать для фермеров специальный грант на развитие овцеводства. Кроме того, планируется возмещать аграриям понесенные затраты, в том числе на создание селекционных центров и современных цехов первичной обработки шерсти, сообщил журналистам в субботу первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов.

"Мы считаем, что сегодня стимулирующие компенсационные меры, которые определило руководство страны для развития овцеводства, достаточны. Мы сейчас, выполняя поручение министра Дмитрия Николаевича Патрушева, работаем над совершенствованием существующих механизмов поддержки. И мы рассчитываем, что в ближайшее время для отрасли овцеводства будет все же доработан специальный грант, который позволит кратно увеличить число начинающих фермеров, которые будут заниматься овцеводством", - сказал Хатуов после осмотра XX Всероссийской выставки племенных овец и коз в Астраханской области.

По его словам, также в целях совершенствования производства качественной шерсти и качественного мяса планируется возмещать фермерам понесенные затраты на создание селекционных центров, кооперативов, которые будут продвигать продукцию на рынке, современных убойных цехов и цехов первичной обработки шерсти.

XX Всероссийская выставка племенных овец и коз официально открылась в субботу в Астрахани. В ней участвуют фермеры из 25 регионов России и Казахстана, впервые посмотреть на достижения российских животноводов приехали представители Китая. На выставке представлены овцы тонкорунного, полутонкорунного, грубошерстного и мясомолочного направления, а также козы, лошади, верблюды и буйволы. В рамках выставки уже прошли научные семинары, в субботу пройдет конкурс национальных подворий, шоу стригалей и состоятся знаменитые астраханские верблюжьи бега.