Япония рассматривает Россию как важное направление для развития туризма

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Правительство Японии считает РФ одним из наиболее важных направлений для развития выездного туризма и намерено прилагать все усилия для укрепления сотрудничества в этой сфере с целью дальнейшего роста турпотока. Об этом заявил в субботу глава Японской туристической организации при Министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Хироси Табата.

"Мы рассматриваем Россию как крайне важное направление для выездного туризма и принимаем меры для увеличения потока японских туристов туда", - сказал он. Табата также отметил, что японская сторона приложит все усилия для того, чтобы добиться реализации поставленной ранее цели увеличить взаимный туристический поток между Японией и РФ до 400 тыс. человек к 2023 году.

Кроме того, он привел статистику, согласно которой число авиарейсов, связывающих две страны, в текущем году выросло до 46 в неделю по сравнению с 34 в летний период прошлого года. По большей части увеличение произошло за счет развития авиасообщения с Дальним Востоком.

В 2018 года число российских туристов, въехавших в Японию, выросло на 22,7%, до 94,8 тыс. человек, а РФ при этом за тот же период посетили 120 тыс. японцев. По итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в январе японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония и Россия намерены к 2023 году в два раза увеличить совместный туристический поток и довести его до уровня 400 тыс. человек.

В Токио в субботу открылось пятое по счету заседание российско-японской комиссии по развитию туризма. Российскую делегацию на встрече возглавляет руководитель Ростуризма Зарина Догузова.