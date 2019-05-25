Минсельхоз в сентябре представит стратегию развития овцеводства и козоводства

АСТРАХАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Минсельхоз РФ планирует представить стратегию развития овцеводства и козоводства на ближайшие годы в сентябре, сообщил в субботу журналистам первый замглавы министерства Джамбулат Хатуов на XX Всероссийской выставке племенных овец и коз в Астрахани.

"Министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым поставлена задача совместно с регионами РФ в сентябре представить стратегию развития овцеводства и козоводства на ближайшие несколько лет <...> Приоритетом стратегии будет дополнительная поддержка государством селекционных достижений, наращивание объемов производства, в том числе мяса баранины, качественной шерсти. Мы должны сделать все, чтобы наша качественная продукция была популярна не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Еще один пункт стратегии направлен на инструменты господдержки и на то, как вывести нашу продукцию на зарубежные рынки", - рассказал Хатуов.

После осмотра выставки он отметил, что у регионов хороший потенциал для экспорта баранины, однако "бездумно заниматься экспортом баранины не очень правильно", так как это может негативно отразиться на продовольственной безопасности страны.

Также, по словам первого замминистра, перед фермерами стоит задача нарастить объемы поставок качественной шерсти.

"Мы знаем, что качественная шерсть - это биржевой товар, поэтому нужно разобраться с балансом шерсти на внутреннем рынке, а дальше создать необходимые условия [для продвижения ее на международный рынок]. В частности, речь идет о том, что государство создает лабораторию, и во всех регионах открывает ее филиалы. Они позволят каждому производителю шерсти знать, какого качества у него шерсть по международным стандартам и сколько она стоит. Это принципиально изменит существующий рынок, будет трансформация посредников, но самое главное, будет расти доходность наших овцеводов", - пояснил журналистам Хатуов.

XX Всероссийская выставка племенных овец и коз официально открылась в субботу в Астрахани. В ней участвуют фермеры из 25 регионов России и Казахстана, впервые посмотреть на достижения российских животноводов приехали представители Китая. На выставке представлены овцы, козы, а также лошади, верблюды и буйволы. В рамках выставки уже прошли научные семинары, в субботу пройдет конкурс национальных подворий, шоу стригалей и состоятся знаменитые астраханские верблюжьи бега.