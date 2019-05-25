All Nippon Airways планирует выполнять два авиарейса из Токио в Москву и Владивосток

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Один из главных японских авиаперевозчиков All Nippon Airways (ANA) планирует выполнять два регулярных рейса, которые свяжут Токио с Москвой и Владивостоком. Об этом сообщила в субботу журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова по итогам пятого по счету заседания российско-японской комиссии по развитию туризма

"Мы договорились увеличить авиасообщение и морское сообщение. Отдельно удалось достигнуть договоренности с крупнейшим японским авиаперевозчиком ANA. Если все пойдет по плану, то летом 2020 года она намерена запустить два регулярных авиарейса из Токио в Москву и Владивосток", - сказала она.

По ее словам, Россия на встрече также выступила с предложением ввести трансграничные маршруты между Японией и Россией. "Японская сторона заявила, что готова рассмотреть это предложение", - добавила Догузова.

В настоящее время между Токио и Москвой ежедневные рейсы совершает только "Аэрофлот". Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) осуществляет четыре рейса в неделю. Во Владивосток японские авиакомпании в настоящее время не летают.