Малый бизнес в Петербурге оценивает снижение тарифов на ЖКХ как возможность развития

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Тарифная политика властей Санкт-Петербурга, предполагающая их заморозку и снижение в сфере ЖКХ, открывает для малого бизнеса возможности планирования и прогнозирования результатов работы. Такое мнение высказал ТАСС председатель совета НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимир Меньшиков.

В субботу руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев высоко оценил политику по снижению и заморозке тарифов на услуги ЖКХ команды временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, отметив, что она должна стать примером для всех регионов РФ. Беглов сообщил, что городские власти приступили к заморозке и снижению тарифов на газ, воду, электроэнергию за счет оптимизации работы ресурсоснабжающих организаций.

"Бизнес оценивает этот шаг положительно. Потому что мы понимаем, что без этих услуг невозможно работать, и какая-то прогнозируемость в этом ключе - это безусловно важно", - сказал Меньшиков, отметив, что в последнее время рост тарифов на услуги ЖКХ и электроэнергию опережал темпы инфляции.

"У нас, например, в 2017 году средний рост тарифов на электричество для малого бизнеса составил порядка 20-25%, что значительно выше роста инфляции и, конечно, в таких условиях бизнесу крайне сложно развиваться, прогнозировать каким-то образом свою деятельность", - сказал он, подчеркнув, что малый бизнес не может в полной мере компенсировать рост тарифов повышением стоимости своих услуг и товаров "из-за невысокой покупательской способности".

По его словам, стабилизация ситуации с тарифами даст положительный эффект прежде всего для инновационного бизнеса и энергоемких производств. Однако малый бизнес также заинтересован и в снижении стоимости подключения к этим услугам. "Предприниматель должен заплатить деньги за вход в "привилегированный клуб" тех, кто может пользоваться этими услугами. То есть фактически он вначале платит за подключение и потом уже за потребление", - рассуждает эксперт.

Ранее Беглов, отчитываясь перед местными депутатами, заявил, что индексация тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге летом будет ниже, чем планировалось. Это стало возможным в результате проверок и оптимизации работы с теплоснабжающими организациями. Он также сообщал, что обратился в правительство РФ с просьбой снизить нормативы оплаты для жителей города за газ, так как, по его словам, горожане ежегодно переплачивают за него около 300 млн рублей.