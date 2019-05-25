Атомный ледокол "Урал" спустили на воду в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы спускаем третий корабль, второй серийный, проекта 22220 "Урал". Именно с кораблями этой серии ледоколов нового поколения мы связываем надежду с освоением Северного морского пути. Это принципиально новый корабль", - отметил на церемонии вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 должны стать самыми мощными ледокольными судами в мире. Помимо судна "Урал" на Балтийском заводе также ведется строительство ледоколов "Арктика" и "Сибирь".

После завершения строительства суда этого проекта должны обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике. Они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до 3 м. Ледоколы в том числе будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.