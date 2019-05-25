ЦБ выпустит памятную монету, посвященную новым российским атомным ледоколам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Банк России выпустит памятную монету, посвященную атомным ледоколам проекта 22220. Об этом сообщила в субботу председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на церемонии спуска на воду третьего корабля серии, получившего название "Урал".

"Атомный флот - это поистине гордость нашей страны. Три года назад ЦБ проводил конкурс, что изобразить на новых банкнотах, и очень много людей проголосовали за первый атомный ледокол "Ленин". Это говорит о том, что люди по всей стране считают ледоколы символом прогресса и наших достижений <...> Мы в ЦБ приняли решение выпустить специальную памятную [монету], посвященную атомному ледокольному флоту, проекту 22220", - сказала Набиуллина.

Глава Банка России не уточнила, когда будет выпущена монета и каков будет ее номинал.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 должны стать самыми мощными ледокольными судами в мире. Помимо судна "Урал" на Балтийском заводе также ведется строительство ледоколов "Арктика" и "Сибирь".