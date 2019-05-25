"Зарубежнефть" и хорватская "Кродукс Плин" подписали договор о газификации НПЗ "Брод"

БЕЛГРАД, 25 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. "Зарубежнефть" и хорватская компания "Кродукс Плин" подписали договор о реализации проекта снабжения НПЗ "Брод" природным газом из газоэкспортной системы Хорватии. Как сообщил ТАСС посол России в Хорватии Анвар Азимов, церемония подписания состоялась в субботу в городе Славонски-Брод в присутствии президента республики Колинды Грабар-Китарович.

"В Славонски-Броде в присутствии президента Республики Хорватия Колинды Грабар-Китарович состоялась церемония подписания двух документов по реализации проекта снабжения НПЗ "Брод", расположенного в приграничной Республике Сербской, природным газом из газотранспортной системы Хорватии. Руководством АО "Зарубежнефть" и ООО "Кродукс Плин" были подписаны соглашение о строительстве, оперативном использовании и обслуживании прямого газопровода, а также основной договор на снабжение природным газом", - сообщил российский дипломат.

"Заключение этих соглашений, - подчеркнул он, - является результатом интенсивных переговоров представителей АО "Зарубежнефть" и ООО "Кродукс Плин" по реализации проекта газификации НПЗ "Брод" в развитие договоренностей по данному вопросу, достигнутых президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Республики Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в ходе состоявшихся встреч в октябре 2017 года в Сочи и июле 2018 года в Москве".

По словам Азимова, "реализация этого важного двустороннего проекта будет содействовать более эффективной деятельности НПЗ "Брод" и улучшению экологической обстановки в районе Славонски-Брода".

"Подписание этих документов является еще одним конкретным примером конструктивного взаимовыгодного сотрудничества двух стран и заинтересованных компаний", - заключил посол.

По окончании церемонии подписания документов генеральный директор АО "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов встретился с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, в ходе встречи обсуждались вопросы возможного участия АО "Зарубежнефть" в других энергетических проектах на территории страны.

АО НПЗ "Брод" расположен в Республике Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) у самой границы с Хорватией. Предприятие принадлежит компании "ОПТИМА Группа", которая в свою очередь является дочерним предприятием российской компании "Зарубежнефть". "ОПТИМА Группа" является крупнейшей нефтяной компанией в Боснии и Герцеговине и занимается закупками и переработкой нефти, производством нефтепродуктов и оптовой торговлей нефтепродуктами, маслами и смазочными материалами.