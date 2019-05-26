Трамп заявил об успешном продвижении торговых переговоров с Японией

ТАСС, 26 мая. Президент США Дональд Трамп считает, что торговые переговоры с Японией продвигаются очень успешно. Как отметил хозяин Белого дома в воскресенье в Twitter, такого прогресса в основном удалось достичь благодаря торговле сельскохозяйственной продукцией.

"Торговые переговоры с Японией успешно продвигаются, - написал Трамп. - Основная роль в них отводится [торговле] сельскохозяйственной продукцией и мясом".

Глава администрации США также отметил, что "ожидает многого" в торговых переговорах с Японией после запланированных на июль в стране парламентских выборов.

В субботу Трамп заявил, что США рассчитывают на более честные торговые отношения с Японией и надеются заключить двустороннее торговое соглашение в ближайшем будущем. В этот же день в Токио прошла встреча министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

В воскресенье президент сыграл в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а вечером они вместе посетят заключительный день майского турнира по сумо. Как ожидается, Трамп вручит победителю специальный кубок.

Основная часть программы пребывания американского президента в Японии начнется 27 мая. Она включает в себя встречу с Абэ, а также аудиенцию у нового императора Нарухито, вступившего на престол 1 мая. В заключительный день визита Трамп поднимется на борт вертолетоносца "Кага" Сил самообороны Японии, который находится на базе Йокосука в Токийском заливе.