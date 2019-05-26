Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить на Украине дефолт

ТАСС, 26 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента страны Владимира Зеленского отказаться от программы помощи Международного валютного фонда (МВФ), которая подразумевает проведение ряда реформ, или объявить на Украине дефолт по внешнему долгу.

"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины. В противостоянии с кредиторами в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не стала выплачивать кредит МВФ, пусть даже временно", - заявил он в воскресенье в комментарии для газеты Financial Times.

По мнению Коломойского, победа Зеленского на президентских выборах показала, что народ Украины хочет перерыва от реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции. Именно эти причины чаще всего называли те, кто голосовал за Зеленского, отметил бизнесмен.

"Если Зеленский будет слушать Запад и не будет делать собственные назначения, то он повторит судьбу Порошенко. У него будет тот же уровень поддержки - 5, 10 или 15 % вместо 73", - указал Коломойский.

Он также заявил, что США и ЕС должны списать внешний долг Украины. "Это ваша игра, ваша геополитика [Запада]. Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, и Украина - это только предлог", - сказал он.

На этой неделе в Киев прибыла миссия МВФ, которая ведет переговоры с властями по поводу текущих событий и экономической политики. По итогам работы миссия должна принять решение о выдаче Киеву очередного кредита на $1,3 млрд. Среди ключевых факторов, которые влияют на решение МВФ, - доведение цен на газ для населения до рыночного уровня, реформа в банковском секторе и сокращение дефицита государственного бюджета. Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.