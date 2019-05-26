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AFP: Renault и Fiat Chrysler намерены изучить возможность сближения

На данный момент компании готовят заявление на данную тему

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Автопроизводители Renault и Fiat Chrysler намерены приступить к изучению вопроса о возможном сближении их производственной деятельности, не исключая варианта слияния компаний. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP) по сведениям, полученным из источников, причастных к данному проекту.

"Компании готовят заявление на данную тему, которое может быть опубликовано в ближайшие часы, либо в понедельник утром, до открытия бирж", - цитирует агентство один из источников. Согласно ему, в данном заявлении должно быть указано, что "предстоит рассмотрение вопроса о сближении двух корпораций" в перспективе их дальнейшего слияния.

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