Медведев проведет заседание наблюдательного совета ВЭБ.РФ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, в рамках которого, как сообщили в пресс-службе правительства, "будет рассмотрен ход реализации ранее одобренных проектов".

В распространенном пресс-службой кабмина сообщении уточняется, что речь в том числе пойдет о проектах в микроэлектронной промышленности. Кроме того, на повестку дня вынесены вопросы поддержки экспорта и корпоративного управления.

В заседании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, заместители председателя правительства Максим Акимов, Дмитрий Козак и Виталий Мутко, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Ранее генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Андрей Слепнев сообщил в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, что государственная поддержка экспортоориентированных компаний в объеме 336,6 млрд рублей до 2024 года позволит привлечь в экономику страны 10-12 трлн рублей частных инвестиций.

В конце февраля Медведев подписал постановление правительства, определяющее порядок формирования списка компаний, которые будут работать по корпоративным программам повышения конкурентоспособности. Это работа проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Сейчас проходит первый отбор участников программ. Победители отбора смогут получить государственную поддержку (в основном речь идет о субсидировании процентной ставки по кредитам), взяв на себя обязательства по наращиванию экспорта. На эти цели в 2019 году выделено 12,5 млрд рублей, до 2024 года планируется направить 336,6 млрд.

ВЭБ.РФ - крупнейший российский институт развития с капиталом 284 млрд рублей. Активы госкорпорации насчитывают 3,36 трлн рублей, кредитный портфель - 1,5 трлн. В партнерстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей. Высшим органом управления ВЭБ.РФ является наблюдательный совет, который возглавляет премьер-министр России.