Более 60 тыс. гостей ждут на неделе предпринимательства в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московская неделя предпринимательства пройдет в столице с 27 по 31 мая. Как ожидается, в ее мероприятиях примут участие более 60 тыс. человек, включая ведущих представителей бизнеса и представителей московских властей.

Планируется, что на шести площадках будут представлены 1,5 тыс. спикеров и экспертов. Ключевым событием станет Московский предпринимательский форум, который пройдет 27 мая на "ВТБ-Арене", где в этот день ждут до 12 тыс. человек. Кроме того, на стадионе пройдет образовательный бизнес-интенсив "Трансформация-6", на котором ожидают около 10 тыс. гостей. По итогам форума состоятся награждение победителей московской предпринимательской премии "Прорыв года" и концерт рок-группы "Би-2".

Повестка недели была сформирована исходя из пожеланий самих предпринимателей. Так, посетители могут услышать о тонкостях ведения бизнеса от лидеров в своей сфере и принять участие в образовательных мероприятиях. В рамках "Менторской столовой" можно будет получить персональные консультации от таких известных столичных предпринимателей, как основатель ресторанной сети "Китайские новости" Станислав Лисиченко и генеральный директор "1С-Битрикс" Сергей Рыжиков. Кроме того, у участников будет возможность лично встретиться с чиновниками московского правительства и поговорить как о существующих сложностях в развитии бизнеса в столице, так и о путях их решения.

"Программу прошлой недели предпринимательства формировали мы - правительство Москвы, она была первой, и нам было важно показать возможности, которые город предоставляет столичным бизнесменам. Главная особенность наступающей недели состоит в том, что в этом году повестку формировали сами представители бизнес-сообщества", - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, власти Москвы по итогам недели соберут мнения бизнесменов, чтобы на их основании подготовить новые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса в городе.