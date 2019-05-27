Суд 4 июня рассмотрит по существу иск о созыве собрания акционеров банка "Восточный"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области в понедельник назначил на 4 июня рассмотрение по существу иска о понуждении банка "Восточный" собрать внеочередное собрание акционеров и утвердить список кандидатур в совет директоров.

"Назначается судебное заседание на 4 июня, на 14:30 (08:30 мск)", - сказал судья.

Иск подала владеющая 52% акций кредитной организации Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok Майкла Калви).

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций "Восточного" компании "Финвижн холдингс", которая владеет долей в 32% в кредитной организации. Бенефициаром "Финвижн холдингс" является предприниматель Артем Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года. Дело против Калви было возбуждено на основании члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, но сами фигуранты утверждают, что оно стало следствием корпоративного конфликта с Юсуповым и Аветисяном.