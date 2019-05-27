Китай вводит антидемпинговые меры на импорт фенола из нескольких стран, включая США

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Власти Китая объявили о принятии временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из ЕС, Республики Корея, США, Таиланда и Японии фенола (фениловый спирт). Как сообщило в понедельник Министерство коммерции КНР, данные меры вступят в силу с 27 мая 2019 года.

В заявлении ведомства сказано, что импорт фенола из указанных пяти стран и регионов мира осуществлялся на китайский рынок по заниженным ценам, в результате чего был нанесен значительный ущерб отрасли в Китае. В связи с этим было принято решение о введении временных антидемпинговых мер на этот вид товара.

Сообщается, что размер пошлин составит от 11,9% до 129,6% и будет определяться для каждой конкретной фирмы в соответствии с демпинговой маржой производителя.

Антидемпинговое расследование в отношении импортных поставок фенола из ЕС, Республики Корея, США, Таиланда и Японии было инициировано в марте 2018 года.

Фенол и его производные используются в нефтепереработке, фармакологии, химической, текстильной и других видах промышленности.