Додон заявил, что Молдавия заинтересована в расширении сотрудничества c ЕАЭС

КИШИНЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил о заинтересованности республики в расширении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом глава республики рассказал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС в преддверии саммита ЕАЭС, который состоится 29 мая в Нур-Султане.

"Для нас очень интересны все интеграционные процессы, которые происходят в рамках ЕАЭС. Мы единственная страна, которая получила статус наблюдателя при этой организации, будем работать в этом направлении дальше", - сказал Додон. Он привел статистику, согласно которой товарооборот между Молдавией и странами ЕАЭС в прошлом году увеличился на 10%, а с января по март текущего года - еще на 3,5%.

Важный экспорт

Президент, который в прошлом был вице-премьером, курирующим экономику, высказался за дальнейшую активизацию сотрудничества страны с ЕАЭС, входящие в который страны ежегодно импортируют продовольствие и сельскохозяйственное сырье примерно на $30 млрд. Он отметил, что эта продукция - основная статья молдавского экспорта.

"На сегодня республика продает ее примерно на $1 млрд и может существенно увеличить поставки за счет ЕАЭС. Большой потенциал для сотрудничества также есть в сфере энергетики, где для членов этой организации действуют преференциальные цены", - отметил глава государства. Он также выделил и другие важные направления - сотрудничество по вопросам трудовой миграции, финансам и в других отраслях.

Глава Молдавии считает важным, "чтобы республика работала с ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя и на уровне правительства", которое должны сформировать по итогам прошедших в феврале парламентских выборов.

По инициативе Додона республике на саммите глав государств ЕАЭС в Сочи 14 мая 2018 года был присвоен статус наблюдателя в этой организации. Как показал опрос, проведенный в мае Ассоциацией социологов и демографов республики, в случае референдума по этому вопросу 39,1% жителей республики поддержали бы вступление страны в ЕАЭС, за членство в ЕС высказалось 37,5%.

Главный партнер

Додон отметил, что важнейшим экономическим партнером Молдавии на востоке является Россия, которая занимает первое место по объему прямых иностранных инвестиций в молдавскую экономику. "Товарооборот между двумя странами за прошлый год вырос на 11% до $939 млн", - отметил он. Республика экспортирует в Россию в большей степени фрукты, соки и вино, а закупает энергоносители. В прошлом году благодаря договоренностям между президентами двух стран Молдавия стала крупнейшим поставщиком яблок в РФ (28% от общего объема), обогнав такие страны как Китай и Сербию.

Ранее Додон заявил, что на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане планирует обсудить с руководством РФ продление беспошлинного режима на поставки фруктов и вина, срок действия которого истекает в июне этого года.