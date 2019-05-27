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"Ъ": Leroy Merlin запустит в России торговую сеть для корпоративных клиентов

Сеть гипермаркетов "Максипро" появится на базе торговых площадей Kesko, уточняет издание
Покупатели в торговом центре "Леруа Мерлен" Валерий Матыцин/ТАСC
Описание
Покупатели в торговом центре "Леруа Мерлен"
© Валерий Матыцин/ТАСC

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Компания Leroy Merlin создаст новую торговую сеть "Максипро" для корпоративных клиентов. Об этом сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

По данным издания, новая сеть гипермаркетов "Максипро" появится на базе торговых площадей финской Kesko, на которых раньше размещались строительные магазины "К-Раута" и логистические центры. Leroy Merlin выкупил российские активы Kesko за 12 млрд рублей в феврале 2018 года.

Французский ретейлер подтвердил "Коммерсанту" намерение открыть гипермаркеты "Максипро" на базе площадок "К-Раута" в Мытищах и Зеленограде.

Новая торговая сеть будет рассчитана на корпоративных покупателей из малого и среднего бизнеса. В гипермаркетах, помимо торговой зоны, разместят шоурум, коворкинги и переговорные, тренинг-центры и зоны аренды инструментов.

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи, сада. Торговая сеть имеет представительства во Франции, Италии, Испании, Бразилии, в нескольких регионах России.

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