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Абэ сообщил, что новые инвестиции Японии в США превысили $2,2 млрд

Благодаря ним было создано более 40 тыс. рабочих мест, подчеркнул японский премьер

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Инвестиции японских компаний в США за последние два года превысили 240 млрд иен ($2,2 млрд). Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"С момента вступления Трампа в должность президента Япония активно инвестирует в экономику США и продолжит это делать. Новые инвестиции составили более 240 млрд иен [$2,2 млрд], было создано около 45 тыс. новых рабочих мест. При этом только за последний месяц инвестиции, сделанные в автомобильной и энергетической сфере, выросли на 1 млрд иен [$9,7 млн]", - сказал он.

Теги
ЯпонияСШААбэ, СиндзоТрамп, Дональд
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