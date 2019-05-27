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Минкультуры почти не снизило объемы незавершенного строительства в 2018 году

Объем незавершенного строительства составил более 57 млрд рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Счетная палата по итогам проверки обратила внимание на низкую эффективность работы Министерства культуры РФ по снижению объемов незавершенного строительства за 2018 год. Об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном в понедельник на сайте.

"По сравнению с 2017 годом объем незавершенного строительства практически не изменился, на 1 января 2019 года он составил более 57 млрд рублей", - указано в сообщении.

Всего в составе незавершенного строительства министерства и его подведомственных учреждений числятся 223 объекта. "На 21 объекте с общим объемом затрат более 1,2 млрд рублей работы приостановлены более чем на шесть месяцев без консервации, - говорится в документе. - На 1 января 2019 года из 25 объектов, запланированных на 2018 год, введен всего 1".

При этом из оставшихся 24 объектов 100% техническую готовность имели только три объекта. Кроме того, из 18 целевых показателей ФЦП "Культура России" не достигнуты три. "Согласно докладу Минкультуры, направленному в Минэкономразвития, реализация Программы признана недостаточно эффективной", - указано в сообщении Счетной палаты.

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