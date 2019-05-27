Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн на паритетной основе

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Fiat Chrysler предложил автоконцерну Renault создать совместную компанию на паритетной основе - 50% на 50%. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении итало-американского концерна.

"Данное предложение приведет к созданию глобального автопроизводителя, прежде всего что касается выручки, объемов [производства], рентабельности и технологий, что принесет пользу заинтересованным сторонам и их акционерам, - полагают в Fiat Chrysler. - Совместное предприятие позволит ежегодно продавать около 8,7 млн автомашин, станет мировым лидером в области технологий создания электромобилей, премиальных брендов, внедорожников, пикапов и легких коммерческих автомобилей, будет иметь более широкое и сбалансированное глобальное присутствие по сравнению с любой другой компанией".

Renault подтвердил возможное слияние с Fiat Chrysler. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении французской компании.

"Совет директоров Renault соберется сегодня утром, чтобы обсудить это предложение", - отмечается в коммюнике.

Официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай в эфире телеканала BFM также указала, что правительство поддерживает планы компании. "Правительство положительно относится к этим планам, - сказала она. - Главное, чтобы это отвечало интересам развития самой компании и интересам ее работников". Она добавила, что министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр встречался по этому поводу с руководством Renault.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что в ходе переговоров в воскресенье представители компаний обсуждали различные варианты взаимодействия, в том числе в области развития технологии электрокаров, налаживания совместного выпуска автомобилей и совместимости конечного продукта. По словам источников издания, слияние может привести к образованию нового автогиганта с капитализацией в размере около $37 млрд и объемом производства почти 9 млн легковых автомобилей и пикапов в год. Такое предприятие займет третье место в мире после германского концерна Volkswagen и японской Toyota, но обойдет американскую General Motors.