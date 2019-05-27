Совет директоров "Мегафона" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Совет директоров оператора "Мегафон" рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, говорится в материалах компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества чистую прибыль общества, полученную по результатам 2018 финансового года, не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать", - отмечается в сообщении.

Собрание акционеров "Мегафона" состоится 28 июня, реестр на участие в собрании закроется 6 июня.

По результатам 2017 года оператор также не выплачивал дивиденды.

После выкупа 20,36% акций "Мегафон Финанс" стал владельцем 42,88% капитала оператора. 56,32% акций принадлежат компании USM Алишера Усманова. Еще 0,8% капитала компании остаются на руках у миноритариев.