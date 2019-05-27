Экспорт промышленной продукции Москвы вырос до $5 млрд по итогам I квартала 2019 года

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Объем экспорта промышленной продукции Москвы достиг $5 млрд в январе-марте 2019 года. Это на $26 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы в понедельник.

"Москва - лидер российского несырьевого и неэнергетического экспорта, на нее приходится более 15% от общероссийского показателя. Только за первые три месяца 2019 года столица отправила за рубеж продукцию на $5 млрд. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил $26 млн", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, ключевыми экспортерами продукции из столицы в I квартале 2019 года были Белоруссия, Казахстан, Великобритания, США и Алжир. Он добавил, что за рубежом востребованы продукты автомобилестроения и машиностроения из столицы. Так, с января по март 2019 года больше всего из Москвы экспортировалось телефонов и коммуникационной аппаратуры ( на $70 млн), легковых автомобилей (на $68,6 млн), радиолокационной аппаратуры (на $67,5 млн), турбодвигателей и газовых турбин (на $59,7 и $67,5 млн соответственно).

"Наш город является идеальной стартовой площадкой для экспорта. По итогам 2018 года Москва стала ключевой точкой выхода на внешние рынки - 43,8% совокупного экспортного оборота и более 16% несырьевого неэнергетического экспорта России приходится именно на Москву. По итогам прошлого года около 11 тыс. столичных компаний-экспортеров отправили свою продукцию в 184 страны", - процитировали в сообщении заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.