"Ъ": Huawei предупредила ретейлеров РФ о возможной задержке выхода новых смартфонов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Китайская компания Huawei разослала российским ретейлерам письмо, в котором предупредила о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов. Об этом сообщила газета " Коммерсантъ " со ссылкой на письмо компании.

Сейчас Huawei и Google консультируются относительно выхода новых моделей смартфонов - Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5, в связи с этим их выход может быть отложен, отмечается в письме.

Вместе с тем, как заявили ТАСС в Huawei, запуск P Smart Z планируется в России в ближайшие несколько недель. Однако по срокам выхода Nova 5, отмечает "Коммерсантъ", ясности пока нет. Кроме того, по информации издания, до ноября может быть отложен выход смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены в Лондоне на прошлой неделе.

Несмотря на санкции США к Huawei и отношения с ней американской Google, российские ретейлеры пока не отмечают спада продаж смартфонов этого бренда. Как ранее заявили ТАСС в "Связной-Евросеть", "М.Видео-Эльдорадо" и "Яндекс.Маркете", конфликт между Huawei и Google не сказался на спросе на смартфоны китайской компании, уровень продаж остался тем же, что и неделю назад, необходимости в проведении распродаж пока также нет.