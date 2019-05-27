Бывший гендиректор Ozon возглавит сеть "Утконос"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски, который в августе 2018 года стал консультантом торговой сети "Магнит" по маркетингу и цифровым технологиям, сменит Максима Бахтина на посту генерального директора ретейлера "Утконос" в середине июня. Об этом говорится в сообщении "Севергрупп" (владелец онлайн-гипермаркета).

"В то время, как розничная торговля становится одной из ключевых сфер деятельности компаний "Севергрупп", для нас особенно важно усилить команду лучшими экспертами в этой области. Дэнни Перекальски - известный профессионал на рынке ретейла и онлайн-продаж, обладающий большим и успешным опытом управления и трансформации бизнеса. В новой роли перед ним стоит ряд важных задач по развитию "Утконоса" - ему предстоит проделать серьезную работу по повышению эффективности и уровня сервиса для клиентов компании. Уверен, что это ему по силам. Также хочу поблагодарить Максима Бахтина за проделанную работу. Он продолжит свою деятельность в структуре "Севергрупп" и займется изучением и реализацией возможностей для синергии между активами компании", - прокомментировал генеральный директор "Севергрупп" Алексей Мордашов, слова которого приводятся в сообщении.

Перекальски с 2014 года работал в Ozon Group, владеющей интернет-магазином Ozon.ru, на протяжении последних трех лет занимал в ней должность гендиректора. В марте 2018 года был назначен управляющим директором по продуктам Альфа-банка. консультантом более чем для 100 компаний, включая Walmart, Carrefour, Tesco, Nestle, Unilever и другие.