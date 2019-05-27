Персики и абрикосы из Северной Македонии и Сербии появятся в российских магазинах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил поставки в Россию косточковых культур из Северной Македонии и Сербии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По итогам визита делегаций Россельхознадзора в Республику Северная Македония и Республику Сербия и после изучения предоставленной компетентными ведомствами указанных стран информации, Россельхознадзор с 27 мая 2019 года разрешает поставки на территорию Российской Федерации из этих государств косточковых культур кода ТН ВЭД ЕАЭС 0809", - сообщили в Россельхознадзоре.

В перечень этого товарного кода входят свежие абрикосы, вишня, черешня, персики, нектарины, сливы и терн.

В ведомстве добавили, что поставки должны осуществляться из зон, свободных от возбудителя бурой монилиозной гнили, и должны сопровождаться заключениями лабораторной экспертизы на этот карантинный объект.