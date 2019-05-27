Гонконг стал главным рынком для поставок элитных французских вин

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 мая. /ТАСС/. Гонконг по итогам 2018 года стал главным импортером элитных французских вин. На долю этого мегаполиса пришлось 16% всех экспортных продаж вин Бордо, которые производятся в одноименном винодельческом регионе на юго-западе Франции.

Как сообщает в понедельник газета South China Morning Post, по поставкам бордосских вин Гонконг опередил материковый Китай. В минувшем году в этот специальный административный район КНР ушло 10 млн бутылок этого напитка общей стоимостью €327 млн.

"За последние 12 - 18 месяцев мы видим значительное увеличение роста продаж на рынке элитных красных вин во многом благодаря Гонконгу", - отметил глава винного отдела британского аукционного дома Sotheby's Адам Билбей.

В то же время в материковом Китае объем продаж Бордо в минувшем году упал на 22%, сообщил глава организации Bordeaux Wine Councik Алан Сичел. Эксперт объяснил падение спроса замедлением темпов экономического роста и снижением потребительского доверия на фоне торговой войны с США.

Вместе с тем аналитики отмечают, что на рынке континентального Китая имеется немало поддельной алкогольной продукции, поэтому многие состоятельные китайцы предпочитают покупать вина через Гонконг.

В 2008 году местные власти отменили все импортные пошлины и акцизы на вина, достигавшие 40%. С тех пор этот специальный административный район Китая стал крупнейшей торговой площадкой элитных марок в Азии и вошел в тройку главных мировых центров виноторговли, наряду с Нью-Йорком и Лондоном.